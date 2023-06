Πέθανε σήμερα σε ηλικία 86 ετών στο νοσοκομείο Σαν Ραφαέλε της Ρώμης, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Την είδηση του θανάτου του μετέφερε η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Νωρίτερα, όλα τα παιδιά του Σίλβιο Μπερλουσκόνι συγκινημένα, έφτασαν στο νοσοκομείο San Raffaele στο Μιλάνο, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, όπου ο ηγέτης της Forza Italia είχε εισαχθεί ξανά την Παρασκευή.

Όπως αναφέρουν τα Ιταλικά ΜΜΕ η κατάσταση του Ιταλού πρώην πρωθυπουργού «ήταν πολύ σοβαρή», ενώ για τον σκοπό αυτό, στο νοσοκομείο του Μιλάνου έφτασαν το πρωί της Δευτέρας ο αδερφός του, Πάολο και τα παιδιά του, Μαρίνα, Ελεονόρα, Μπάρμπαρα και Πιερ.

Τα τελευταία χρόνια η υγεία του Μπερλουσκόνι επιδεινώθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με χειρουργική επέμβαση ανοιχτής καρδιάς το 2016 και πολλές εισαγωγές σε νοσοκομεία από τότε που προσβλήθηκε από τον Covid-19 πριν από τρία χρόνια.

Εισήχθη στην εντατική τον Απρίλιο στην καρδιολογική μονάδα του νοσοκομείου San Raffaele μετά από αναπνευστικά προβλήματα.

Ο Μπερλουσκόνι γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 1936 στο Μιλάνο. Γόνος αστικής οικογένειας και γιος διευθυντή τραπέζης.

Σπούδασε νομικά και το 1962 ίδρυσε την πρώτη του κατασκευαστική εταιρεία «Εντιλνόρντ» επωφελούμενος από την ραγδαία οικοδομική έξαρση του Μιλάνου. Στη 10ετία του ’70 επιχειρεί τις πρώτες του επενδύσεις στα ΜΜΕ εκμεταλλευόμενος την απελευθέρωση της τηλεοπτικής αγοράς.

Μέσα σε 15 χρόνια (1986) έφθασε να του ανήκει το 80% της ιταλικής ιδιωτικής τηλεόρασης, ενώ το ίδιο έτος γίνεται ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Μίλαν, την οποία και είχε χαρακτηρίσει πολλές φορές ως την μεγάλη του αγάπη. Αλλά και οι οπαδοί τον λάτρευαν.

Former AC Milan owner Silvio Berlusconi has passed away aged 86.

AC Milan won 29 trophies in 31 years under Berlusconi as president and owner.

RIP 🕊️ pic.twitter.com/iPJmWUil7u

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2023