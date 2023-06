Σε ένα θεαματικό «show» η Αλ Ιτιχάντ παρουσίασε τον Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος σήκωσε μπροστά σε 60.000 θεατές την Χρυσή Μπάλα.

Οι πρωταθλητές Σαουδικής Αραβίας ετοίμασαν μια φανταστική τελετή με φωτιές, πυροτεχνήματα και φωτορυθμικά για να παρουσιάσουν την ιστορική του μεταγραφή, με τον εντυπωσιασμένο Γάλλο να απαθανατίζει τις στιγμές με το κινητό του.

Μάλιστα η εντυπωσιακή παρουσίαση του Γάλλου σούπερ σταρ συνδυάστηκε και με την φιέστα της ομάδας, μιας και η Αλ Ιτιχαντ κατάφερε να τερματίσει στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας.

🇫🇷🏟 Karim Benzema, unveiled infront of 60,000 Al Ittihad supporters! He’ll wear the no.9 shirt out in Saudi Arabia. pic.twitter.com/zuydbyHbfQ

