Ανεμοστρόβιλος χτύπησε το δυτικό Μισισίπι το βράδυ της Παρασκευής με καταστροφικές συνέπειες. Τουλάχιστον δύο πόλεις έχουν συντριβεί από τους ισχυρούς ανέμους, ενώ υπάρχουν αναφορές για νεκρούς. Τουλάχιστον 20.000 άτομα έχουν μείνει χωρίς ρεύμα και οι υλικές ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρέπει να είναι εξαιρετικά εκτεταμένες.

🚨#BREAKING: Numerous people are screaming for help in Amory Mississippi after a catastrophic tornado passed through

📌#Amory | #Mississippi

Numerous reports that All of north Amory Mississippi is gone or Extremely damaged from the catastrophic tornado that passed through… pic.twitter.com/k34i3uNL1X

