Πόσο καλά ξέρετε τους γείτονες σας; Είναι αυτό που σας λένε ή μήπως πρόκειται για κατασκόπους της… διπλανής πόρτας;

Η Μαρία Μάγιερ και ο Λούντβιχ Γκες εγκαταστάθηκαν στη Λιουμπλιάνα, την πρωτεύουσα της Σλοβενίας, το 2017 μαζί με τα δύο μικρά παιδιά τους.

Οι γείτονες, που τους συνάντησαν, μίλησαν για ένα πολύ συμπαθητικό ζευγάρι από τη Λατινική Αμερική, φιλικό αλλά όχι φορτικό, με ενδιαφέρον για όσα γίνονταν στην περιοχή, αλλά χωρίς διάθεση κουτσομπολιού.

Όπως αφηγείται ο Guardian, η Μάγια άνοιξε μια γκαλερί τέχνης, ενώ ο Λούντβιχ ξεκίνησε μια startup εταιρεία για IT.

Here is a link with names (Ludwig Gisch and Maria Rosa Mayer Munos), the couple are married and run Argentinian passports: https://t.co/uKnJTGNhs5

— PNNKAŽNKT (@ProfNovak) January 30, 2023