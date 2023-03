Μια σφοδρή αμμοθύελλα σάρωσε το Πεκίνο και αρκετές βόρειες επαρχίες της Κίνας, καλύπτοντας την περιοχή με πυκνά σύννεφα πορτοκαλί σκόνης και εκτινάσσοντας την ατμοσφαιρική ρύπανση στα ύψη σε επικίνδυνα επίπεδα.

Πυκνά σύννεφα τύλιξαν την κινεζική πρωτεύουσα, όπου τα σωματίδια ρύπανσης που έχουν διάμετρο μικρότερη από 10 μικρόμετρα και μπορούν να εισέλθουν από τη μύτη και να ταξιδέψουν στους πνεύμονες.

Οι μετεωρολογικές αρχές στο Πεκίνο προειδοποίησαν τους πολίτες να μην βγαίνουν σε εξωτερικούς χώρους για άσκηση και άλλες δραστηριότητες και ζήτησαν από τους οδηγούς να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να μειώσουν την ταχύτητα λόγω της χαμηλής ορατότητας.

A severe sandstorm has swept across Beijing and northern China, blanketing the region in thick clouds of orange dust, as air pollution soars off the charts. https://t.co/VUIeRHRVko pic.twitter.com/fYiDIRde9T

