Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στη Γαλλία, με αφορμή το συνταξιοδοτικό.

Οι Γάλλοι βρίσκονται συνεχώς στους δρόμους διαδηλώνοντας, με βίαια επεισόδια να ξεσπούν ανάμεσα σε πολίτες και αστυνομικούς.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο από το Παρίσι, ο αστυνομικός χτυπά με μπουνιά τον διαδηλωτή και τον αφήνει αναίσθητο.

Στο βάθος μάλιστα φαίνονται και άλλες διαμάχες μεταξύ στελεχών της αστυνομίας και ανθρώπων που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις.

Σύμφωνα με μαρτυρίες , ο διαδηλωτής παρέμεινε αναίσθητος για περίπου πέντε λεπτά μετά το χτύπημα που δέχθηκε από τον αστυνομικό. Ο επικεφαλής της αστυνομίας στο Παρίσι, Λοράν Νουνιέζ, έχει δηλώσει ότι θα γίνει έρευνα για το περιστατικό.

A French police officer punched and knocked down a protester in Paris during tense demonstrations against government plans to raise the retirement age pic.twitter.com/KzrfxSTlhk

— TRT World (@trtworld) March 21, 2023