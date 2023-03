Από τις πρώτες πρωινές ώρες ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν συγκεκριμένους στόχους στις περιφέρειες του Χάρκοβο και της Οδησσού, αντίστοιχα στην ανατολική και στη νότια Ουκρανία, καθώς επίσης και σε πόλεις στο δυτικό της τμήμα.

Σύμφωνα δε με την ουκρανική εταιρεία Energoatom, ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσικών στρατευμάτων στη νότια Ουκρανία, έχασε τη σύνδεσή του με το ουκρανικό σύστημα ηλεκτροδότησης λόγω ρωσικού πυραυλικού πλήγματος.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο πέμπτος και ο έκτος αντιδραστήρας του πυρηνικού σταθμού έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί 18 γεννήτριες που λειτουργούν με ντίζελ προκειμένου να διασφαλιστεί η βασική λειτουργία του σταθμού.

«Η τελευταία γραμμή επικοινωνίας μεταξύ του κατεχόμενου πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια και του ουκρανικού δικτύου ηλεκτροδότησης κόπηκε λόγω των επιθέσεων με ρουκέτες» του ρωσικού στρατού, επεσήμανε η Energoatom.

⚡️ The Zaporizhzhia nuclear power plant is completely disconnected due to the russian shelling, — Enerhoatom.

Today, the last line of communication between the occupied Zaporizhzhia NPP and the Ukrainian power system has been cut off. Fuel for operation remains for 10 days. pic.twitter.com/bOcMGJ0rzg

— FLASH (@Flash_news_ua) March 9, 2023