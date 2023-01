Ρωσικό πλοίο με υπερηχητικούς πυραύλους στέλνει στη Μεσόγειο ο Πούτιν

Ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο, το «Admiral Gorshkov», οπλισμένο με υπερηχητικούς πυραύλους, πλέει κοντά στη Βρετανία και ήδη παρακολουθείται από το Βασιλικό Ναυτικό.

Την είδηση έγραψε η Telegraph, σημειώνοντας ότι οι βρετανικές δυνάμεις εξήλθαν από το ναύσταθμο του Πλίμουθ για περιπολία το προηγούμενο Σάββατο. Το ρωσικό πλοίο έπλευσε εκεί προερχόμενο από τη Βόρεια Θάλασσα και συνοδευόμενο από τάνκερ ανεφοδιασμού. Το παρακολουθούν από απόσταση τόσο η φρεγάτα «Portland» όσο και άλλες ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις. Όλα τα πολεμικά πλοία πλέουν σε διεθνή ύδατα.

Ουκρανία: Ο Πούτιν στέλνει φρεγάτα με πυραύλους κρουζ Zircon στον Ατλαντικό Ωκεανό

Ο διοικητής του βρετανικού πλοίου μίλησε στην Telegraph: «Με συνεχή και επίμονη παρουσία, το Βασιλικό Ναυτικό διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τη ναυτική νομοθεσία και συγχρόνως αποτρέπει την κακόβουλη δραστηριότητα, προασπιζόμενο τα συμφέροντα του έθνους. Η παρατήρηση της ρωσικής φρεγάτας, που έγινε μαζί με δυνάμεις από τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, απέδειξε τη δέσμευση της Βρετανίας στην Ατλαντική Συμμαχία και στη διατήρηση της ασφαλείας στη θάλασσα».

Royal Navy warship @HMSPortland is tracking Russian guided missile frigate Admiral Gorshkov and accompanying tanker Kama as they sail in international waters close to the UK.

— Royal Navy (@RoyalNavy) January 11, 2023