Ο Γιουσέιν Μπολτ έπεσε θύμα οικονομικής απάτης. Ο σπουδαίος Τζαμαϊκανός σπρίντερ είδε να εξαφανίζονται από τον λογαριασμό του ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό ξαφνικά.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στο εξωτερικό, ο Μπολτ έχασε αρκετά εκατομμύρια δολάρια. αφού ένας υπάλληλος επενδυτικής εταιρίας στην οποία είχε εμπιστευτεί τα χρήματά του μαζί με άλλους επενδυτές, «άδειασε» τους λογαριασμούς τους και εξαφανίστηκε.

Η τοπική αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του, ενώ ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το ακριβές ποσό που αφαιρέθηκε από τους λογαριασμούς του ολυμπιονίκη, ούτε αν τα χρήματα τα είχε ασφαλισμένα.

A probe has been launched into millions of dollars reportedly missing from an account belonging to sprint legend Usain Bolt at Jamaican investment firm Stocks and Securities Limited (SSL), the sport star’s manager Nugent Walker confirms. SSL has reportedly called in the police. pic.twitter.com/8oLj7M7onR

— Jamaica Gleaner (@JamaicaGleaner) January 12, 2023