Από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει η κατάσταση τις τελευταίες εβδομάδες για την Τσέλσι. Οι «μπλε» μετράνε μόλις μια νίκη στα τελευταία τους έντεκα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, με τη Φούλαμ μάλιστα να παίρνει το βράδυ της Πέμπτης το μεγάλο ντέρμπι του δυτικού Λονδίνου μετά από 17 ολόκληρα χρόνια!

Παρότι ωστόσο το βαρέλι για την Τσέλσι μοιάζει να μην έχει… πάτο, οι οπαδοί της δείχνουν να εμπιστεύονται ακόμα τον Γκρέιαμ Πότερ. Λίγη ώρα μετά τη λήξη της αναμέτρησης, μια μερίδα των «μπλε» οπαδών περίμενε τον Άγγλο τεχνικό έξω από το γήπεδο για να τον εμψυχώσουν και να του δώσουν δύναμη εν όψει της συνέχειας.

«Μην τα παρατάς Πότερ, πιστεύουμε σε εσένα. Άλλαξε την ομάδα και τους παίκτες, αυτοί φταίνε», είναι μερικές από τις φράσεις που ακούγονται όσο ο Πότερ κατευθύνεται προς το αυτοκίνητο.

Chelsea fans backing Potter after the game – “Change the squad they are the problem” #CFC 🔵 pic.twitter.com/aIZ5VsipZu

— Pys (@CFCPys) January 12, 2023