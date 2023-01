Η αυτοβιογραφία του πρίγκιπα Χάρι με τίτλο «Spare» βρίσκεται ήδη στις προθήκες των βιβλιοπωλείων σε όλο τον κόσμο και έχει γίνει ανάρπαστη, με τους… κοινούς θνητούς να θέλουν να μάθουν τα μυστικά της βασιλικής οικογένειας.

Στο βιβλίο του, το οποίο διατίθεται από το Shopflix, ο Χάρι αποκαλύπτει πως ήρθε στον κόσμο «για την περίπτωση που πάθαινε κάτι κακό ο Ουίλιαμ», ενώ υποστηρίζει ότι ο ρόλος του ήταν να λειτουργεί ως «αντιπερισπασμός» για τυχόν λάθη του μεγαλύτερου αδελφού του, αλλά και ως συμβατός δότης, σε περίπτωση που ο Ουίλιαμ χρειαζόταν μετάγγιση αίματος ή μεταμόσχευση οργάνων, καθώς ο Ουίλιαμ προοριζόταν για διάδοχος του θρόνου.

Την ώρα που η «περίπτωση Χάρι» έχει προκαλέσει σάλο στη Βρετανία, ένας βιβλιοπώλης που παρέλαβε τα αντίτυπα του «Spare» αποφάσισε να κάνει διάσημη τη βιτρίνα του καταστήματός του.

Πώς το κατάφερε αυτό; Τοποθέτησε τα αντίτυπα του πρίγκιπα Χάρι δίπλα από το best seller της Bella McKie, με τίτλο «How to kill your family» (μτφ. Πώς να σκοτώσετε την οικογένειά σας).

Η φωτογραφία που ανήρτησε στα social media ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου έγινε αμέσως viral στα κοινωνικά δίκτυα, με τους χρήστες των social media να λαμβάνουν θέση υπέρ ή κατά του πρίγκιπα Χάρι.

Anyway, we do have some spare copies of Spare if you want one pic.twitter.com/uOFbiPdMaW

— Bert’s Books (@bertsbooks) January 10, 2023