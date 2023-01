Ένα φρικιαστικό έγκλημα αποκαλύφθηκε στη Γιούτα των ΗΠΑ, όταν αστυνομικοί βρήκαν νεκρή στο σπίτι της μία οικογένεια 8 ατόμων. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν 5 παιδιά.

Σύμφωνα με το Reuters οι οχτώ σοροί, οι τρεις ενηλίκων και οι πέντε παιδιών, ανήκουν σε μέλη της ίδιας οικογένειας. Κατά την ίδια πηγή και οι οχτώ είχαν πυροβοληθεί.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας για την ώρα δεν εκτιμάται ότι υπάρχει κάποιος ευρύτερος κίνδυνος ούτε και υπάρχει κάποιος ύποπτος που κυκλοφορεί ελεύθερος.

Όλα ξεκίνησαν χθες, όταν αστυνομικοί έκαναν έναν τυπικό έλεγχο στο πλαίσιο της κοινωνικής πρόνοιας σε σπίτι 8μελούς οικογένειας. Οι αστυνομικοί είδαν ότι δεν απαντάει κανείς στο σπίτι και όταν μπήκαν μέσα αντίκρισαν 8 ανθρώπους νεκρούς με τραύματα από πυροβολισμούς.

Τα πέντε νεκρά παιδιά ήταν μαθητές του σχολείου με εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας να δηλώνουν ότι η απώλεια αυτή θα προκαλέσει ανησυχία και ερωτήματα σε όλους μας και ειδικά στους μαθητές μας».

«Ήταν μια θαυμάσια οικογένεια» δήλωσε κάτοικος της μικρής πόλης των 8.000 κατοίκων προσθέτοντας ότι ο πατέρας ήταν εργαζόμενος σε ασφαλιστική εταιρεία.

Our hearts go out to all those affected by this senseless violence. Please keep the community of Enoch in your prayers. https://t.co/mCjejDhYGf

— Utah Gov. Spencer J. Cox (@GovCox) January 5, 2023