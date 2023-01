Ο γνωστός Ουκρανός σκηνοθέτης, Βίκτορ Ονίσκο σκοτώθηκε σε μέτωπο του πολέμου, όπως ενημέρωσε το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες. Την είδηση αναπαράγουν και διεθνή Μέσα, όπως το CNN.

«Τόσοι πολλοί γενναίοι και ταλαντούχοι Ουκρανοί θυσιάζουν τη ζωή τους σε αυτόν τον πόλεμο ενάντια στις ορδές του σκότους για να προστατεύσουν την πατρίδα τους», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανάρτησή του στο Twitter. «Είθε το φως της μνήμης των ηρώων μας να λάμπει αιώνια», πρόσθεσε.

Ο Βίκτορ Ονίσκο εργάστηκε σε ουκρανικές ταινίες όπως οι: «The Stronghold», «The Rising Hawk» και «Viddana». Το Κέντρο Ντοβζένκο, το κρατικό κινηματογραφικό αρχείο της Ουκρανίας, έκανε λόγο για «απίστευτη απώλεια για την κινηματογραφική κοινότητα και την Ουκρανία».

— Defense of Ukraine (@DefenceU) January 2, 2023