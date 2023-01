Πέθανε σε ηλικία 43 ετών η ράπερ των Three 6 Mafia, Gangsta Boo. Η τραγουδίστρια, σύμφωνα με το Fox 13, εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Κυριακής (01.01.2023).

Το πραγματικό όνομα της ράπερ Gangsta Boo των Three 6 Mafia ήταν Lola Mitchell. Ο θάνατός της 43χρονης τραγουδίστριας επιβεβαιώθηκε και από την δισκογραφική της εταιρεία, ενώ μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του θανάτου της.

Glorilla reacts to Gangsta Boo’s passing and calls her the Queen of Memphis 🙏🕊 pic.twitter.com/q9JLhsMNXI

— My Mixtapez (@mymixtapez) January 2, 2023