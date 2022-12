Ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή διερευνά το Twitter μετά τον ισχυρισμό χάκερ ότι κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα άνω των 400 εκατομμυρίων λογαριασμών της πλατφόρμας.

Τον ισχυρισμό έκανε ο χάκερ με το όνομα Ryushi απαιτώντας παράλληλα το ποσό των 200.000 δολαρίων για να «επιστρέψει» τα δεδομένα, μεταξύ των οποίων και δεδομένα διασημοτήτων.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC, η ιρλανδική ρυθμιστική αρχή (Data Protection Commission) ανακοίνωσε ότι «θα εξετάσει τη συμμόρφωση του Twitter με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα ασφάλειας». Το Twitter από την πλευρά του δεν σχολίασε το θέμα.

Μάλιστα, ο κατά τα άλλα… λαλίστατος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Έλον Μασκ δεν απάντησε ούτε σε tweet που του απεύθυνε ο εξειδικευμένος σε θέματα κυβερνοασφάλειας δημοσιογράφος Μπράιαν Κρεμπς, παρά το γεγονός ότι η διαρροή των δεδομένων φαίνεται να έχει γίνει πριν ο Μασκ εξαγοράσει το Twitter.

Hey @elonmusk, since you don’t seem to have much a media/comms team anymore, can you address the apparently legitimate claim that someone scraped & is now selling data on hundreds of millions of Twitter accounts? Maybe it didn’t happen on your watch, but you owe Twitter a reply.

— briankrebs (@briankrebs) December 27, 2022