Για άλλη μια φορά το όνομα του Έλον Μασκ, φιγουράρει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτή τη φορά, όμως, η προβολή του δεν έχει να κάνει με τη νέα πολιτική που έχει επιβάλει στο Twitter και τον τρόπο που διαχειρίζεται την πλατφόρμα.

Ο Μασκ επανέρχεται στο επίκεντρο με αφορμή την τοποθέτηση, ενός πλαστικού χειρουργού, ο οποίος ισχυρίζεται ότι βλέποντας το πρόσωπο του πολυ-δισεκατομμυριούχου, διακρίνει πως έχει ξοδέψει πάνω από 172.000 δολάρια σε πλαστικές επεμβάσεις, για να ανορθώσει σημεία στο σώμα του και να καταπολεμήσει την τριχόπτωση.

Πώς έχασε τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο

Elon Musk may have spent over $172,000 on secret surgeries to look younger, a top US plastic surgeon has claimed.https://t.co/Jv1SJRn8nr

— news.com.au (@newscomauHQ) December 24, 2022