Τα μέλη της οικογένειας του μεγάλου βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Πελέ συγκεντρώνονται στο νοσοκομείο Albert Einstein στο Σάο Πάολο, όπου ο 82χρονος θρύλος νοσηλεύεται από τα τέλη του προηγούμενου μήνα.

Τις τελευταίες ώρες μάλιστα κυκλοφορεί στα social media ένα βίντεο μέσα από το δωμάτιο του Πελέ με τις δύο εγγονές του που τον βοηθούν να μιλήσει με βιντεοκλήση με κάποιο δικό του άνθρωπο, με τους Βραζιλιάνους να υποστηρίζουν πως πρόκειται για… αποχαιρετιστήριο μήνυμα.

Pelé, o Rei do futebol, se despedindo de seus parentes e amigos.

Esperando a hora final

Impactante as imagens !!

As movimentações continuam ao redor da Vila Belmiro, que espera o craque para seu último lance.

