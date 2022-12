Τζορτζ Μάικλ

Ο θάνατος του Τζορτζ Μάικλ ανήμερα των Χριστούγεννων του 2016 χαρακτηρίστηκε τραγικά ειρωνικός…

Ο Μάικλ έχει τραγουδήσει το δημοφιλέστερο pop χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών, το Last Christmas, όμως ο ίδιος σιχαινόταν τα Χριστούγεννα, όπως είχε εξομολογηθεί κάποτε σε έναν σύντροφό του.

George Michael: Η τραγωδία της οικογένειας σε μια φωτογραφία

Ήταν 25 Δεκεμβρίου του 2016 όταν πολλά ραδιόφωνα ανά τον κόσμο αναγκάστηκαν να διακόψουν το τραγούδι Last Christmas, προκειμένου να ανακοινώσουν μία είδηση που πάγωσε τον πλανήτη: Ο διάσημος τραγουδιστής (και δημιουργός του κομματιού) Τζορτζ Μάικλ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Γκόρινγκ του Οξφορντσάιρ της Αγγλίας, σε ηλικία 53 ετών.

Η ιατροδικαστική έκεθση επισήμως ανέφερε ότι ο Τζορτζ Μάικλ πέθανε από φυσικά αίτια, καθώς έπασχε από μυοκαρδιοπάθεια, μυοκαρδίτιδα, καθώς και από ηπατική στεάτωση (λιπώδες ήπαρ).

Φυσικά αίτια η αυτοκτονία;

Ωστόσο, πολλοί υποστηρίζουν ότι ο σταρ αυτοκτόνησε καθώς στα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε κατάθλιψη και πολλές φοβίες. Μάλιστα διάλεξε επίτηδες την ημέρα των Χριστουγέννων, καθώς του προκαλούσε αφόρητη θλίψη.

Όπως είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή σε βρετανικά μέσα ο πρώην σύντροφος του Μάικλ, Carlos Arturo Ortiz, δεν είναι τυχαίο που ο διάσημος καλλιτέχνης βρέθηκε νεκρός τα Χριστούγεννα.

«Ένιωθα ότι κάτι κακό θα του συμβεί. Πριν πεθάνει μου είχε αποκαλύψει ότι μισούσε τα Χριστούγεννα καθώς δεν υπήρχαν ποτέ παιδιά τριγύρω…για μένα, δυστυχώς, υπάρχει η πιθανότητα να πέθανε από υπερβολική δόση ουσιών» είχε πει.

Λίγα λόγια για τον Τζορτζ Μάικλ

Ο Τζορτζ Μάικλ γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 25 Ιουνίου του 1963 και βαπτίσθηκε Χριστιανός Ορθόδοξος, με το όνομα Γεώργιος-Μιχαήλ Κυριάκου Παναγιώτου.

Ο πατέρας του Κυριάκος Παναγιώτου ήταν Ελληνοκύπριος εστιάτορας και πρώην αστυνομικός που μετακόμισε στο Λονδίνο στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η μητέρα του, Λέσλι Χάρισον (1937-1997), ήταν Αγγλίδα χορεύτρια. Τα μουσικά είδη που ακολουθούσε ήταν τα pop, r&b, post disco και soul (blue-eyed soul).

Οι πρώτες μουσικές επιτυχίες του ήταν με το μουσικό δίδυμο Wham!, το οποίο δημιούργησε μαζί με τον Άντριου Ρίτζλεϊ το 1981. Ο πρώτος δίσκος του συγκροτήματος, Fantastic, έφτασε στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου το 1983, όπως και ο επόμενος, Make it Big, το 1984, ο οποίος περιλάμβανε και το σόλο τραγούδι του Τζορτζ Μάικλ Careless Whisper, το οποίο έφτασε στο Νο. 1 σε 25 χώρες.

Ο Τζορτζ Μάικλ υπήρξε επίση μέλος του συγκροτήματος BandAid, το οποίο τραγούδησε το Do They Know It’s Christmas?.

Οι Wham! διαλύθηκαν το 1986 και από τότε ο Τζορτζ Μάικλ ακολούθησε σόλο καριέρα. Ο πρώτος σόλο δίσκος του, Faith, που κυκλοφόρησε το 1987, έχει πουλήσει περισσότερα από 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Ο Τζορτζ Μάικλ έφτασε 7 φορές στην κορυφή των Βρετανικών τσαρτ και 8 φορές στο Billboard Hot 100 των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της 35ετούς καριέρας του κέρδισε πολυάριθμα μουσικά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων έξι Βραβείων Brit, πέντε MTV Video Music Awards, ενός βραβείου MTV Europe Music Awards, τεσσάρων American Music Awards, δύο Βραβείων Γκράμι κ.ά. Το 2004, η Ακαδημία Ραδιοφώνου ανακοίνωσε ότι ο Τζορτζ Μάικλ ήταν ο καλλιτέχνης του οποίου τα τραγούδια παίχθηκαν περισσότερο στο βρετανικό ραδιόφωνο την περίοδο 1984-2004. Κατά τα έτη 2006 έως 2008, ο Τζορτζ Μάικλ πραγματοποίησε παγκόσμια περιοδεία με την ονομασία 25 Live tour.

Ο Τζόρτζ Μάικλ συνεργάστηκε και τραγούδησε και με άλλους διεθνούς φήμης καλλιτέχνες, όπως: Γουίτνεϊ Χιούστον, Έλτον Τζον, Ρόμπι Γουίλιαμς, Τζάνετ Τζάκσον, Μαίρη Τζ. Μπλάιζ, Bono, Πωλ ΜακΚάρτνεϋ, Μαντόνα, Μπιγιονσέ, Band Aid, Αρίθα Φράνκλιν, Queen, Boy George, Αντέλ, Λουτσιάνο Παβαρόττι, Ντέιβιντ Μπόουι, Άνι Λένοξ, Στίβι Γουόντερ, Ρέι Τσαρλς, Τόνι Μπένετ και άλλους.

Στις 14 Μαρτίου του 2014 κυκλοφόρησε το τελευταίο άλμπουμ του με τίτλο Symphonica, το οποίο έκανε ντεμπούτο φτάνοντας στην πρώτη θέση των τσαρτ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Προσωπική ζωή

Aπό τα νεανικά του χρόνια είχε δηλώσει στον στενό φιλικό του κύκλο ότι ήταν αμφιφυλόφιλος, κάτι που είχε παραμείνει κρυφό απ’ όλους. Το 1998, ο Τζορτζ Μάικλ ανακοίνωσε και παραδέχτηκε τελικά ότι ήταν ομοφυλόφιλος, μετά τη σύλληψή του για άσεμνη συμπεριφορά στις 7 Απριλίου, σε δημόσια τουαλέτα στο Λος Άντζελες.

Το 2006, συνελήφθη πρώτη φορά για κατοχή παράνομων ουσιών (φαρμάκων), κατηγορίας C. Στις 24 Αυγούστου 2010, παραδέχθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών(46) και στις 14 Σεπτεμβρίου καταδικάστηκε σε 8 εβδομάδες φυλάκισης, πρόστιμο και πενταετή απαγόρευση οδήγησης.

Αποφυλακίστηκε στις 11 Οκτωβρίου, μετά από τέσσερις εβδομάδες φυλάκισης, προσφέροντας παράλληλα κοινωνικό έργο.(49) Το 2011, ο Τζορτζ Μάικλ έφτασε κοντά στον θάνατο από πνευμονία και νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο της Βιέννης.