Τέσσερις άνθρωποι νοσηλεύονται και βρίσκονται σήμερα το πρωί σε «κρίσιμη» κατάσταση αφού ποδοπατήθηκαν χθες, Πέμπτη, το βράδυ στην είσοδο αίθουσας συναυλιών στο Λονδίνο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία κλήθηκε στις 21:35 (τοπική ώρα, 23:35 ώρα Ελλάδας) έπειτα από αναφορές σύμφωνα με τις οποίες «μεγάλος αριθμός ανθρώπων προσπαθούσε να παραβιάσει την είσοδο» της αίθουσας συναυλιών O2 Academy στη συνοικία Μπρίξτον. Οκτώ άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, τέσσερις από τους οποίους παραμένουν σε «κρίσιμη» κατάσταση, διευκρίνισε η Σκότλαντ Γιάρντ.

Χιλιάδες φαν στην Ακαδημία O2 στο Μπρίξτον ήταν στριμωγμένοι έξω από το χώρο σε πολικές θερμοκρασίες, αναγκάζοντας μερικούς να προσπαθήσουν να μπουν με το ζόρι μέσα για τη συναυλία του Νιγηριανού τραγουδιστή.

This is neither Asake nor the promoter’s fault. pic.twitter.com/1wf0uhxbez

Η συναυλία τελικά ακυρώθηκε εν μέρει, με τους θαυμαστές του Νιγηριανού τραγουδιστή να λένε: «Ο λόγος που πρέπει να σταματήσουμε το σόου είναι επειδή παραβίασαν την είσοδο».

«3.000 άτομα έχουν σπάσει τις πόρτες έξω και λόγω ασφάλειας η αστυνομία μας ζήτησε να ακυρώσουμε την συναυλία».

Το μήνυμα έγινε αντιληπτό με αποδοκιμασίες προτού συνεχίσει: «Αυτό δεν έχει να κάνει με εμάς… Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παραβιάσει την πόρτα.

Μια γυναίκα έγραψε στο Twitter: «Με είχαν στριμώξει, οι άνθρωποι μπήκαν μέσα μετά από ώρες που στέκονταν έξω και έκλεισαν τις πόρτες. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω».

They need to close down o2 Brixton. What a myth lol #asake pic.twitter.com/5vjNzwi4pn

— say no more (@DammySNM) December 15, 2022