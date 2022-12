Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 53 ετών, σε νοσοκομείο της Ρώμης όπου νοσηλευόταν, ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς, ύστερα από πολύχρονη μάχη που έδινε με τη λευχαιμία.

Ο Σέρβος τεχνικός, με σπουδαία καριέρα σε Φιορεντίνα, Μίλαν, Τορίνο, Μπολόνια και εθνικής Σερβίας, πάλευε χρόνια με την ασθένεια και σήμερα Παρασκευή (16/12), έφυγε από τη ζωή. Η ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένειά του:

«Η σύζυγός του Αριάνα, με τα παιδιά τους Βικτόρια, Βιργκίνια, Μίροσλαβ, Ντούσαν και Νίκολας, η εγγονή του Βιολάντε, η μητέρα Βικιόριζα και ο αδερφός του, Ντράζεν, γνωστοποιούν με θλίψη τον άδικο και πρόωρο θάνατο του υποδειγματικού συζύγου πατέρα, γιου και αδερφού τους, Σίνισα Μιχαΐλοβιτς.

Ένας μοναδικός επαγγελματίας και άνθρωπος, διαθέσιμος και καλός με όλους. Πολέμησε θαραλλέα απέναντι σε μία φρικτή ασθένεια. Ευχαριστούμε τους γιατρούς και τις νοσοκόμες που τον παρακολουθούσαν αυτά τα χρόνια, με αγάπη και σεβασμό, ιδιαίτερα την γιατρό Φραντσέσκα Μπονιφάτσι, τον γιατρό Αντόνιο Κούρτι, τον καθηγητή Αλεσάντρο Ραμπάλντι και τον γιατρό Λούκα Μαρκέτι».

Terrible news. Sinisa Mihajlović has passed away at 53 after long fight with illness.

“I respect the illness, I will face it, with chest puffed out, looking it in the eyes, the way I always have done”, he said years ago.

Fighter, great man. Shocking news.

RIP 🙏🏻🕊️ pic.twitter.com/V84McAeeMO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2022