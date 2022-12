Αρκετοί άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση αφού ανασύρθηκαν από παγωμένη λίμνη στο Σόλιχαλ της Βρετανίας. Άγνωστο παραμένει πώς έπεσαν στη λίμνη, την ώρα που στην περιοχή επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

BREAKING: I’m at the scene of a major incident where a huge emergency services response has arrived at Babbs Mill in Solihull – updates as soon as we have them @birmingham_live @my_solihull pic.twitter.com/V4rxVwoagh

Σύμφωνα με την αστυνομία των Γουέστ Μίντλαντς ένας «αριθμός ανθρώπων» ανασύρθηκε από μια λίμνη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σε ανάρτησή της, η αστυνομία περιέγραψε την κατάστασή τους ως «κρίσιμη».

Μέχρι τώρα δεν έχουν δημοσιευτεί από την αστυνομία περισσότερες λεπτομέρειες, όπως ο αριθμός των ανθρώπων που βρέθηκαν στη λίμνη και το πώς συνέβη αυτό.

We are currently at the scene of a serious incident at Babbs Mill Park, Fordbridge Road, #Kingshurst, #Solihull.

A number of people have been pulled from a lake and are being transported to hospital. They are believed to be in a critical condition. pic.twitter.com/lYUB6kZJRK

— West Midlands Police (@WMPolice) December 11, 2022