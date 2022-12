Συνελήφθη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαφθορά, η Εύα Καϊλή, όπως γράφει η L’ Echo.

Τέσσερις συλλήψεις ανακοίνωσαν οι βελγικές Αρχές όσον αφορά το λεγόμενο Qatargate, την υπόθεση διαφθοράς, με εμπλοκή της ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Εύας Καϊλή.

Οι συλλήψεις έγιναν για «συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά» όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση των βελγικών Αρχών.

«Υπάρχουν υποψίες πως τρίτα άτομα σε πολιτικά η/και στρατηγικές θέσεις εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πληρώθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά ή τους προσφέρθηκαν δώρα για να επηρεάσουν τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου» συμπληρώνεται.

Σύμφωνα με την βελγική L' Echo η Εύα Καϊλή είναι μεταξύ των τεσσάρων συλληφθέντων.

Της απήγγειλαν κατηγορίες για διαφθορά, εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα χρήματος και φυλακίστηκε.

