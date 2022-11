Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε την έναρξη της αεροπορικής επιχείρησης «Γαμψό ξίφος» στο βόρειο Ιράκ και τη Συρία, περιοχές οι οποίες θεωρεί ότι «χρησιμοποιήθηκαν ως βάσεις από Κούρδους τρομοκράτες».

«Τα αεροπλάνα απογειώθηκαν από τις βάσεις τους, η αεροπορική επιχείρηση ξεκίνησε» επεσήμανε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, μία εβδομάδα μετά την αιματηρή επίθεση στην Κωνσταντινούπολη.

Η επιχείρηση διεξάγεται «με βάση τα νόμιμα δικαιώματα άμυνας όπως προβλέπονται στο Άρθρο 51 της Χάρτας του ΟΗΕ, προκειμένου να εξουδετερωθούν οι τρομοκρατικές επιθέσεις από το βόρειο Ιράκ και τη Συρία, να διασφαλιστεί η ασφάλεια των συνόρων και να εξαλειφθεί η τρομοκρατία στην πηγή της» πρόσθετε η ανακοίνωση.

Το βράδυ του Σαββάτου, οι δυνάμεις των Κούρδων της Συρίας κατηγόρησαν την Τουρκία πως βομβάρδισε περιοχές υπό τον έλεγχό τους στο βόρειο τμήμα της συριακής επικράτειας, ενώ η Άγκυρα διεμήνυσε πως ήρθε η «ώρα του λογαριασμού» μετά την τρομοκρατική ενέργεια στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη Κυριακή 13η Νοεμβρίου.

Οι αεροπορικές επιδρομές εξαπολύθηκαν παρότι μερικές ημέρες νωρίτερα το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) και οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, απέρριψαν την κατηγορία της Άγκυρας πως βρίσκονταν πίσω από την επίθεση στην Ιστικλάλ την περασμένη Κυριακή, όταν έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 81.

Σύμφωνα με τις ΣΔΔ, οι τουρκικοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο θέσεις των ΣΔΔ στις επαρχίες Χαλέπι (βόρεια) και Χασάκα (βορειοανατολικά), κυρίως στην πόλη Κομπάνι, σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με την Τουρκία.

«Το Κομπάνι, η πόλη που νίκησε το Ισλαμικό Κράτος, είναι στόχος βομβαρδισμών από την τουρκική αεροπορία και τις τουρκικές δυνάμεις κατοχής», δήλωσε ο Φαρχάντ Σάμι, εκπρόσωπος των ΣΔΔ, βασική συνιστώσα των οποίων είναι οι Κούρδοι. Ο ίδιος είχε διαψεύσει κατηγορηματικά πως οι Κούρδοι βρίσκονταν πίσω από τη βομβιστική ενέργεια στην Ιστικλάλ.

Έγιναν πάνω από 20 πλήγματα του τουρκικού στρατού στις δύο επαρχίες, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΜΚΟ με έδρα τη Βρετανία που βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη Συρία.

Οι βομβαρδισμοί είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι μέλη των ΣΔΔ και έξι Σύροι στρατιωτικοί, κατά την ίδια πηγή.

Οι κουρδικές οργανώσεις δεν ανακοινώνουν τις απώλειες στις τάξεις τους. Όμως ο κ. Σάμι επιβεβαίωσε ότι έγιναν επίσης τουρκικοί βομβαρδισμοί εναντίον εγκαταστάσεων όπου είναι ανεπτυγμένες δυνάμεις του συριακού καθεστώτος στη Ράκα και στη Χασάκα (βορειοανατολικά) και στο Χαλέπι (βόρεια), κάνοντας λόγο για νεκρούς και τραυματίες.

Ο ηγέτης των ΣΔΔ, Μαζλούμ Άμπντι, καταδίκασε τους «επιθετικούς και βάρβαρους» τουρκικούς βομβαρδισμούς. «Ο τουρκικός βομβαρδισμός στις περιοχές μας απειλεί ολόκληρη την περιοχή. Δεν ωφελεί κανέναν. Θα κάνουμε το παν για να αποφευχθεί μείζων καταστροφή. Αν ξεσπάσει πόλεμος θα τρωθεί όλος ο κόσμος», τόνισε μέσω Twitter.

Η συριακή κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε ότι έγιναν βομβαρδισμοί.

