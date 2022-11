Με ένα δηκτικό σκίτσο η εφημερίδα Washington Post στηλιτεύει τις παγκόσμιες εξελίξεις και τα διεθνή τεκταινόμενα των τελευταίων ημερών.

Στο σκίτσο, τρία πρόσωπα που κυριαρχούν το τελευταίο διάστημα στην επικαιρότητα, ο Έλον Μασκ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ, φέρονται, σύμφωνα πάντα με τον σκιτσογράφο της εφημερίδας, να έχουν μετανιώσει πικρά για αποφάσεις τους.

Ο Έλον Μασκ φέρεται να έχει μετανιώσει για την εξαγορά του Twitter. Ο μεγιστάνας πλήρωσε 43,26 δισεκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά λίγες εβδομάδες μετά ο ίδιος ανέδειξε την πιθανότητα μιας ενδεχόμενης χρεοκοπίας του Twitter, κλείνοντας μία χαοτική ημέρα, που περιλάμβανε προειδοποίηση από μια ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ, αλλά και τις αποχωρήσεις υψηλόβαθμων στελεχών της εταιρείας.

«I was wrong to buy Twitter» σκέφτεται στο σκίτσο.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να σκέφτεται ότι ήταν λάθος να εισβάλει στην Ουκρανία, αφού μετά από έναν αδιέξοδο πόλεμο αναγκάστηκε να υποχωρήσει από την Χερσώνα, την οποία είχε καταλάβει.

Όσο για τον πρώην Ντόναλντ Τραμπ, στο σκίτσο φέρεται να σκέφτεται: «Η Μελάνια έκανε λάθος για τον Δρ. Οζ».

It’s Saturday, Kherson is free and this meme made me laugh. Have a nice day 🙂 pic.twitter.com/4x7tz1hfzQ

— Aleksandar Djokic (Александар Джокич) (@polidemitolog) November 12, 2022