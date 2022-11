Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι διεξάγουν συνομιλίες στην πρωτεύουσα της Τουρκίας, γράφει σήμερα η ρωσική εφημερίδα Kommersant, επικαλούμενη πηγή, εν μέσω των συνεχιζόμενων οξυμένων εντάσεων ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τούρκος αξιωματούχος αρνήθηκε να σχολιάσει αν διεξάγονται συνομιλίες, ενώ το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει το δημοσίευμα.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή την πληροφορία αυτή.

Η Kommersant δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες όσον αφορά τον σκοπό των συνομιλιών, αλλά αναφέρει ότι η συνάντηση δεν ανακοινώθηκε δημοσίως εκ των προτέρων. Επίσης γράφει ότι ο Σεργκέι Ναρίσκιν, ο επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών SVR της Ρωσίας, φέρεται ότι μετέχει στη ρωσική αντιπροσωπεία.

Η είδηση αυτή έρχεται την ώρα που η Ουκρανία πανηγυρίζει για την ανακατάληψη της Χερσώνας, στο νότιο τμήμα της χώρας, την μεγαλύτερη μέχρι στιγμής νίκη των δυνάμεών της, μετά την απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από την περιοχή.

Η Τουρκία παρουσιάζει συχνά τον εαυτό της ως διαιτητή ανάμεσα στη Μόσχα και τη Δύση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τον Ιούλιο βοήθησε να συναφθεί συμφωνία ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία για τις εξαγωγές σιτηρών από αποκλεισμένα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

