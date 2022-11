Ο ουκρανικός στρατός εισήλθε στη Χερσώνα μετά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων, ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, τη στιγμή που χιλιάδες Ουκρανοί είχαν ξεχυθεί στους δρόμους της πόλης, προκειμένου να αναπνεύσουν ξανά τον αέρα της ελευθερίας και να περπατήσουν δίχως κατοχικά στρατεύματα στα εδάφη που τους ανήκουν.

Η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών άμυνας ανέφερε ότι ουκρανικές μονάδες εισέρχονται στη Χερσώνα και ότι η πόλη επανέρχεται υπό ουκρανικό έλεγχο, αφού βρισκόταν υπό ρωσική κατοχή από τον Μάρτιο.

Η Κύρια Διεύθυνση Πληροφοριών του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας στην ανακοίνωσή της απευθύνθηκε προς Ρώσους στρατιώτες που βρίσκονται ακόμη στη Χερσώνα, καλώντας τους να παραδοθούν αμέσως.

Η ανακοίνωση είναι η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση του Κιέβου ότι οι δυνάμεις του βρίσκονται στη Χερσώνα.

Center of Kherson right now.

Locals chant ZSU (Ukrainian Armed Forces) and cheer our Warriors.

Imagine all the emotions on that square!

Our soldiers report they had to slow down their advance because they are hugged and kissed so much. 💛💙 pic.twitter.com/aKEWsOPJM5

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 11, 2022