Δέκα μέρες απομένουν για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Τα φαβορί υπάρχουν φυσικά. Φέτος ωστόσο φαίνεται πως οι ομάδες που μπορούν να φτάσουν μέχρι τη Γη της Επαγγελίας είναι πολλές. Περισσότερες από όσες υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια.

Ένα από αυτά είναι φυσικά και η Αργεντινή, με τον Μέσι να είναι ο βασικός λόγος που η Αλμπισελέστε πιστεύει ότι φέτος μπορεί να φτάσει στην κορυφή. Οι εφιάλτες ωστόσο από το 2014 φαίνεται πως κυνηγάνε ακόμα τον pulga.

Σύμφωνα με το πασίγνωστο βιντεοπαιχνίδι «FIFA», ο Μέσι και η παρέα του θα ανέβουν στην κορυφή της Ευρώπης τον Δεκέμβρη! Όπως αποκάλυψε η EA Sports, η Αργεντινή αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κόσμου στο simulator που γίνεται κάθε φορά πριν από την έναρξη ενός Μουντιάλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και στα τρία τελευταία Μουντιάλ, το «FIFA» έκανε σωστές προβλέψεις, μετρώντας το απόλυτο τρία στα τρία…

EA Sports have predicted Argentina to win the World Cup using simmed matches on FIFA 23

This method correctly predicted the winners in 2010, 2014 and 2018 👀 pic.twitter.com/WbV5htZprv

— B/R Football (@brfootball) November 8, 2022