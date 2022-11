Η αστυνομία της Ρωσίας συνέλαβε έναν άνδρα ως ύποπτο για τη μεγάλη φωτιά που σημειώθηκε στη διάρκεια της νύκτας σε νυκτερινό κέντρο στην πόλη Κοστρόμα, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 15 άτομα.

Οι πυροσβέστες έδιναν μάχη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο δημοφιλές μπαρ Poligon της πόλης, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 300 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Μόσχας, στις όχθες του ποταμού Βόλγα.

Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν αρχικά ότι η φωτιά πιθανόν να ξέσπασε όταν ένας μεθυσμένος εκτόξευσε μια φωτοβολίδα στην πίστα του νυκτερινού κέντρου.

«Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν και συνέλαβαν τον ύποπτο γι’ αυτές τις παράνομες ενέργειες σε κέντρο διασκέδασης στην πόλη Κοστρόμα, που είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και να πεθάνουν άνθρωποι», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ρωσικής αστυνομίας, όπου προστίθεται ότι «έχει παραδοθεί στις ανακριτικές αρχές».

«Ήταν στο μπαρ με μια γυναίκα, στην οποία προσέφερε λουλούδια κρατώντας μια φωτοβολίδα. Στη συνέχεια, πήγε στην πίστα και εκτόξευσε τη φωτοβολίδα», ανέφεραν πηγές της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο ρωσικό πρακτορείο TASS.

Η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή άνοιξε δικογραφία για «πρόκληση θανάτου από αμέλεια».

#BREAKING_NEWS : At least 13 people have been killed in a fire overnight at a cafe in the #Russian city of Kostroma. pic.twitter.com/6CWpkNmnkj

