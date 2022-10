Ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη, την Κυριακή, σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Ιρκούτσκ της Σιβηρίας. Και οι δύο πιλότοι σκοτώθηκαν, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο κυβερνήτης του Ιρκούτσκ, Ιγκόρ Κομπζέφ, είπε ότι το αεροπλάνο έπεσε σε διώροφο σπίτι στην πόλη. Το υπουργείο έκτακτης ανάγκης τόνισε ότι οι πιλότοι έχασαν τη ζωή τους, αλλά δεν υπήρξαν άλλα θύματα.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν φωτιά σε κτήρια και μαύρο καπνό να ανεβαίνει στον ουρανό.

An airplane crashed in Russia in Irkutsk. According to Russian sources, it was a SU-30 that took off from an aircraft factory. pic.twitter.com/ak4PMGIh7y

Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε έξι ημέρες.

Σημειώνεται πως την περασμένη Δευτέρα, ένα μαχητικό αεροσκάφος Sukhoi Su-34 συνετρίβη σε πολυκατοικία στη νότια πόλη Γέισκ, κοντά στην Ουκρανία, και τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν ότι το αεροπλάνο στο περιστατικό της Κυριακής ήταν Su-30.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Έκτακτης Ανάγκης ανέφερε ότι το αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν πολλά κτίρια να φλέγονται και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό.

The Su-30 that crashed in Irkutsk was flying without ammunition – RF IC

Investigators reported that the aircraft that crashed in Irkutsk belonged to an airline and was performing a test without ammunition – Russian source, Readovka pic.twitter.com/hJxZSwgCjF

