Οι «εφιάλτες» του παρελθόντος φαίνεται να κυνηγούν ακόμα και σήμερα τη Μέγκαν Μάρκλ. Η δούκισσα του Σάσσεξ, όσο και αν προσπαθεί να θάψει το παρελθόν, δείχνει να μην τα καταφέρνει.

Μία ακόμα σκηνή από το μακρινό 2008 ήρθε στην επικαιρότητα και μάλιστα πολύ γρήγορα έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Η Μαρκλ είχε γυρίσει, στο reboot της τηλεοπτικής σειράς «Beverly Hills 90210», μία σκηνή κατά την οποία απαθανατιζόταν να κάνει στοματικό σεξ σε έναν νεαρό άντρα στο αυτοκίνητο.

Το βίντεο που είδε προσφάτως το φως της δημοσιότητας έχει κάνει πολλούς να αποκαλούν την δούκισσα υποκρίτρια, καθώς δύο χρόνια αφότου άφησε πίσω τις εμφανίσεις της στο «Deal or not Deal», όπου παρουσιαζόταν ως «bimbo» για τις ανάγκες του σόου, έκανε ακόμη μία ανάλογη επαγγελματική επιλογή.

What will Prince Harry say? Meghan Markle in saucy SEX scene in Beverly Hills 90210 revamphttps://t.co/NdlfkSZZvj pic.twitter.com/EZccWEwGFJ

— Daily Express (@Daily_Express) March 13, 2017