Κάθε σπίτι χρειάζεται μία φωτογραφική μηχανή, καθώς οι φωτογραφίες σημαίνουν πολλά για εμάς. Στο μπουφέ του σαλονιού, πάνω στο γραφείο, ακόμα και στο πορτοφόλι μας, υπάρχουν παντού γύρω μας. Από εκείνες που βλέπουμε τον εαυτό μας παιδιά, δίπλα στα αγαπημένα μας πρόσωπα, μέχρι και τις πιο απλές, καθημερινές και σχεδόν αυθόρμητες selfies, τις χρησιμοποιούμε για να απαθανατίσουμε, κόντρα στον χρόνο, φευγαλέες στιγμές που κοιτάζοντας όμως, πίσω συνειδητοποιούμε ότι «κρύβουν» όλη την σημασία της χαράς και της βαθιάς σύνδεσης, που μοιραστήκαμε με τους ανθρώπους της ζωής μας.

Οι φωτογραφίες είναι στο DNA μας

Οι φωτογραφικές μηχανές είναι το απαραίτητο εργαλείο, που μας επιτρέπει να καταγράψουμε τις καλές, τις παράξενες, τις αστείες αλλά και τις απλές στιγμές της ζωής μας. Αυτές οι στιγμές συνθέτουν την ύπαρξή μας και η κάμερα καταγράφει τις λεπτομέρειες εκείνες που δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε ή που μοιραία θα ξεχάσουμε μετά από λίγο.

Κάθε μέρος της ζωής μας είναι ενδιαφέρον και η φωτογραφία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της, που όχι μόνο μας το υπενθυμίζει, αλλά μας επιτρέπει να συστηθούμε, να διαμορφώσουμε αυθεντικές σχέσεις και να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις φωτογραφικές μηχανές

Η επιλογή μιας νέας φωτογραφικής μηχανής είναι συναρπαστική, όμως πριν να καταλήξετε θα πρέπει να σκεφτείτε το είδος της χρήσης, τον τύπο που προτιμάτε και τις ανάγκες σας.

Όσο για τα περιφερειακά της αξεσουάρ, όπως θήκη για την προστασία της και τσάντα για την εύκολη μεταφορά της, μπορείτε να τα παραλάβετε όλα σε μία μόνο παράδοση

Προσέξτε το βάρος

Οι περισσότεροι δεν προσέχουν το βάρος στην φωτογραφική μηχανή μέχρι να είναι αργά. Ειδικά για τις μετακινήσεις και τα ταξίδια σας, θέλετε να επιλέξετε ένα μοντέλο που να σας διευκολύνει και όχι να σας κουράζει, αποθαρρύνοντάς σας από την χρήση της. Αν μάλιστα, είστε λάτρης της αναλογικής φωτογραφίας αλλά αποζητάτε την ψηφιακή ακρίβεια γιατί να μην επιλέξετε μια κάμερα που τα συνδυάζει και τα δύο;

H Φωτογραφική Μηχανή Canon Zoemini S2 Instant μας δίνει τα οφέλη της ψηφιακής κάμερας ενώ βγάζετε τις φωτογραφίες σας και σε στιγμιαίες εκτυπώσεις σε χαρτί, μέσω της εφαρμογής Canon Mini Print, που σας επιτρέπει να ελέγξετε την πόζα σας με την άμεση προβολή πριν να την εκτυπώσετε.

Το να δημιουργείτε αναμνήσεις εν κινήσει γίνεται πιο εύκολο από ποτέ, με αυτήν την 2 σε 1 συσκευή, που είναι ταυτόχρονα μηχανή και μίνι εκτυπωτής. Περιλαμβάνει μπαταρία για έως και 25 φωτογραφίες αλλά και υποδοχή κάρτας Micro SD για να τις αποθηκεύσετε, σε περίπτωση που τελειώσει το χαρτί.

Με τον καθρέφτη και τον φωτεινό δακτύλιο βγάζετε εύκολα selfies και την έχετε πάντα μαζί σας, χάρη στο δανικό μέγεθος τσέπης. Κομψή και λεπτή, διαθέσιμη σε ροζ-χρυσό, γαλαζοπράσινο ή λευκό.

Όσο πιο φιλική τόσο καλύτερα

Θέλετε να επιλέξετε μια φωτογραφική μηχανή όσο το δυνατόν πιο φιλική για τον χρήστη, προκειμένου να αξιοποιήσετε τις λειτουργίες τις στο έπακρο. Οι πιο φιλικές κάμερες τείνουν να είναι οι entry-level DSLR, που χαρίζουν ένα αισθητά βελτιωμένο αποτέλεσμα στις φωτογραφίες σας, απαιτώντας μόνο λίγη εξοικείωση με τα χαρακτηριστικά της.

Ειδικά εάν πρόκειται για την πρώτη σας DSLR, προμηθευτείτε ένα kit που να περιλαμβάνει το σώμα της αλλά και το φακό, όπως η DSLR Φωτογραφική Μηχανή Nikon D3500 AF-P DX 18-55mm F3.5-5.6G VR.

Είναι ιδανική επιλογή για τις φωτογραφίες σας on the go, καθώς χαρίζει εικόνες μεγάλης ευκρίνειας χάρη στην εντυπωσιακή απόσβεση κραδασμών της Nikon. Με τον compact φακό zoom AF-P DX NIKKOR 18–55mm VR απολαμβάνετε ευελιξία και άνεση στις λήψεις σας.

Συνδέστε την μηχανή με το κινητό ή το tablet σας μέσω της εφαρμογής εφαρμογή SnapBridge (για iOS και Android) για να μοιράζεστε εντυπωσιακά στιγμιότυπα την στιγμή που συμβαίνουν.

Σας ενδιαφέρουν οι φωτογραφίες και τα βίντεο;

Ενώ το βασικό entry-level kit είναι αρκετό για να ξεκινήσετε, σύντομα θα διαπιστώσετε ότι οι βασικές σας δεξιότητες θα τελειοποιηθούν. Τότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή για ένα πιο εξελιγμένο kit, που θα σας επιτρέπει να ξεδιπλώσετε την δημιουργικότητά σας, βγάζοντας φωτογραφίες με ακόμα πιο υψηλή ευκρίνεια.

Εάν μάλιστα, εκτός από ποιοτικές φωτογραφίες, σας ενδιαφέρει η δημιουργία Full HD ταινιών τότε η Canon EOS 2000D με τον συνοδευτικό φακό 18-55mm IS είναι η ιδανική επιλογή.

Η απόλυτη εστίαση σε φωτογραφίες και βίντεο είναι εγγυημένη χάρη στην τεχνολογία AI Focus και την αυτόματη εστίαση 9 σημείων (AF).

Ο υψηλής ποιότητας στάνταρ φακός ζουμ EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II χαρίζει σταθεροποίηση εικόνας και ζουμ υψηλής ποιότητας χωρίς να μεταφέρετε βαρύ εξοπλισμό ενώ με την ασύρματη σύνδεση Wi-Fi/NFC και την εφαρμογή Canon Camera Connect μοιράζεστε άμεσα τις φωτογραφίες σας, από απόσταση, γρήγορα και με ευκολία.

