Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης σεναρίου MFI Script 2 Film Workshops 2022, μετά τον πρώτο κύκλο εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκε στη Νίσυρο (24/6-7/7) και μια περίοδο διαδικτυακών συναντήσεων το Σεπτέμβριο, συνεχίζει τις φετινές εργασίες του στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου από τις 15 έως τις 23 Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιό των εργαστηρίων αυτών που διοργανώνονται με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία 24 χρόνια, 57 δημιουργοί από την Ευρώπη και τον κόσμο, υπό την καθοδήγηση κορυφαίων καθηγητών και παραγωγών διεθνούς φήμης, θα αναπτύξουν 25 κινηματογραφικά σενάρια, 3 σενάρια τηλεοπτικών σειρών και 6 υπό ανάπτυξη ντοκιμαντέρ, και θα εκπαιδευτούν στην καθοδήγηση ομάδας, αντλώντας έμπνευση από τη μαγευτική ατμόσφαιρα της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου.

Τα εργαστήρια θα φιλοξενηθούν φέτος στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών «Παιδεία» και το ίδρυμα Fondation Marc de Montalembert. Τα εργαστήρια θα πλαισιώνουν, όπως πάντα, masterclasses, διαλέξεις και προβολές που θα πραγματοποιηθούν στον επιβλητικό χώρο του Προμαχώνα του Αγίου Γεωργίου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.

Από το πρόγραμμα, ξεχωρίζουν οι διαλέξεις τη Δευτέρα 17/10 στις 18:00 του Ισραηλινού Katriel Schory με τίτλο: «Θετικές και αρνητικές πλευρές των συμπαραγωγών & των ταινιών χαμηλού προϋπολογισμού (low budget films) και πηγές χρηματοδότησης» και την Τετάρτη 19/10 στις 18:00 του Σέρβου συγγραφέα θεάτρου, σινεμά και τηλεόρασης Nebojsa Romcevic, ο οποίος θα μιλήσει για τον: «Αφηγηματικό χρόνο, χώρο και λύση της σύγκρουσης του δράματος ως ιδεολογικές κατασκευές».

Ως προς τις προβολές ταινιών, την Πέμπτη 20/10 και την Παρασκευή 21/10 στις 18:00 θα προβληθούν οι βραβευμένες μικρού μήκους των κινηματογραφιστών που συμμετέχουν φέτος στο πρόγραμμα (με αγγλικούς υπότιτλους).

Τα φετινά εργαστήρια θα ολοκληρωθούν με μια τελευταία περίοδο διαδικτυακών συναντήσεων το Δεκέμβριο.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Creative Europe/MEDΙA, τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, το Δήμο Νισύρου, το Δήμο Ρόδου καιτην ΕΡΤ.

Την εκπαιδευτική ομάδα του Μεσογειακού Ινστιτούτου Κινηματογράφου, αποτελούν καταξιωμένοι επαγγελματίες από τον χώρο του κινηματογράφου, ακαδημαϊκοί και δημιουργοί.

Συγκεκριμένα, στην Ανάπτυξη σεναρίου και πρότζεκτ, τους συμμετέχοντες θα καθοδηγήσουν οι Χριστίνα Λαζαρίδη, (διευθύντρια σπουδών, διευθύντρια του τμήματος σεναρίου στο μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Columbia της Ν. Υόρκης, με υποψηφιότητες για Όσκαρ στο ενεργητικό της), Jan Fleischer (καθηγητής σεναρίου στην FAMU, τ. National Film and Television School του Λονδίνου), Νίκος Παναγιωτόπουλος, συγγραφέας, σεναριογράφος (καθηγητής στο ΕΑΠ και στη Σχολή Σταυράκου), Ana Sanz Magallón, επιμελήτρια σεναρίων (με πάνω από 30 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές), Δημήτρης Εμμανουηλίδης σκηνοθέτης-

σεναριογράφος (επιμελητής σεναρίου σε συνεργασία με το Meetings on the Bridge και άλλα προγράμματα), Michel Sabbe σεναριογράφος για κινηματογράφο και τηλεόραση, συνεργάτης της Βελγικής RTBF, Ove Jensen (καθοδηγητής ανάπτυξης ντοκιμαντέρ, με τεράστια εμπειρία στο χώρο του ντοκιμαντέρ, συνεργάτης με το EDN, το European Film Market, Sunny Side of the Doc και το MIPDOC), Marco Gastine (πολυβραβευμένος σκηνοθέτης με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της ανάπτυξης ντοκιμαντέρ), Pavel Jech (FAMU International, πανεπιστήμιο Yale, του Berlinale Talent Campus και του MIDPOINT) και Δημήτρης Γιατζουζάκης (σκηνοθέτης-σεναριογράφος, καθηγητής στη σχολή Σταυράκου).

Με την Παραγωγή και Υλοποίηση θα ασχοληθούν οι Simon de Santiago (παραγωγός ταινιών όπως «Η θάλασσα μέσα μου», «Αγορά», «Regression» του Alejandro Amenábar και «Biutiful» του Alejandro González Iñárritu), Martina Bleis, industry expert / συμπαραγωγές (διευθύντρια του φόρουμ συμπαραγωγών της Berlinale), Marjorie Bendeck, industry expert / pitching (συν-διευθύντρια του Φεστιβάλ Connecting Cottbus), Isabelle Fauvel (παραγωγός με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη project) και Nicolò Gallio (PHD Film Marketing & Audience Development)