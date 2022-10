Αποκαταστάθηκε η παροχή ρεύματος στο πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ραφαέλ Γκρόσι, επικεφαλής του Διεθνή Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Θυμίζουμε ότι λόγω βομβαρδισμών που χτύπησαν υποσταθμό, το εργοστάσιο δεν έπαιρνε ρεύμα.

UPDATE—I’ve been informed by our team on site that external power to #Zaporizhzhya NPP is restored. #ZNPP‘s operator says this morning’s outage was caused by shelling damage to a far off sub-station, highlighting how precarious the situation is. We need a protection zone ASAP. https://t.co/Idi8BimvGR

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 12, 2022