«Δεν φταίει η Ρωσία που οι Ευρωπαίοι προμηθεύονται καυσόξυλα για τον χειμώνα, όπως στο Μεσαίωνα», δήλωσε ειρωνικά ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας κατά τη διάρκεια της Ρωσικής Εβδομάδας Ενέργειας, «Moscow Energy Week.

Ο Ρώσος ηγέτης, που επέλεξε αυτό τον τρόπο για να «τρολάρει» την Ευρώπη αναφορικά με την ενεργειακή κρίση, εξέφρασε την άποψη ότι «οι σαμποτέρ στον Nord Stream επιδιώκουν να σπάσουν τους δεσμούς μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας και να αποδυναμώσουν την Ευρώπη».

«Η Ρωσία είναι έτοιμη να αγοράσει ευρωπαϊκά προϊόντα, αλλά η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη να πουλήσει», ανέφερε επίσης ο Πούτιν, σύμφωνα με το RT, επισημαίνοντας, μάλιστα, ότι «η ευρωπαϊκή ευημερία των τελευταίων δεκαετιών βασίστηκε στη συνεργασία με τη Ρωσία».

Στην ομιλία του στο ενεργειακό φόρουμ, ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία δεν έχει καμία σχέση με τις υψηλότερες τιμές ενέργειας στην Ευρώπη και κατηγόρησε την ΕΕ ότι προωθεί την πράσινη ενέργεια εις βάρος της ανάπτυξης του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Ο Λευκορώσος ηγέτης Αλεξάντρ Λουκασένκο, ο κυριότερος σύμμαχος της Ρωσίας και του Βλαντίμιρ Πούτιν, έδωσε τις προηγούμενες ημέρες στη δημοσιότητα ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος να ειρωνεύεται τους Ευρωπαίους και να κόβει ξύλα για την Ευρώπη, για να την βοηθήσει «να μην πεθάνει από το κρύο» τον χειμώνα.

Στο βίντεο, που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, ο Λουκασένκο εμφανίζεται να κρατάει ένα τσεκούρι, μπροστά σε μια στοίβα φρεσκοκομμένα ξύλα.

#Belarus Lukashenka is trying to flirt with the West. In this video, he says while chopping wood: «We’ll help Europe not to freeze. Let’s help our brothers. Maybe they will help us.»

Don’t get fooled. He is a dictator who killed and tortured citizens and is complicit in the war pic.twitter.com/NfkBlU12BS

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) September 14, 2022