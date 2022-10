Εξερράγη το πρωί της Κυριακής το ηφαίστειο Στρόμπολι, με τις ιταλικές αρχές να παρακολουθούν την κατάσταση.

Η ηφαιστειακή έκρηξη προκάλεσε την μερική κατάρρευση πλαγίου τμήματος του κρατήρα και μια εντυπωσιακή πυροκλαστική ροή προς την θάλασσα, με πολύ στάχτη. Ως αποτέλεσμα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, προκλήθηκε και ένα μικρό τσουνάμι (ύψους 2 εκατοστών).

Italy. Eruption of the Stromboli Volcano The volcano is constantly active and is famous for frequent small eruptions. The last major one happened on April 13, 2009 pic.twitter.com/7CnwElIbyx

🇮🇹🗻 The Stromboli volcano in #Italy erupted this Sunday morning. The pyroclastic flows descended at high speed down the slopes of the volcano until they reached the sea. So far there are no reports of injuries or damage caused.#stromboli #Eruption #volcano #news pic.twitter.com/EriRtQwetx

— F.M NEWS (@fmnewseng) October 9, 2022