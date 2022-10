Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Παρασκευή στην έκρηξη που σημειώθηκε στην κομητεία Ντονεγκάλ, ανακοίνωσε η αστυνομία της Ιρλανδίας, ενώ συνεργεία έρευνας και διάσωσης συνέχιζαν την προσπάθεια να βρουν επιζήσαντες, εκτιμούσαν πως πέντε άνθρωποι παρέμεναν παγιδευμένοι.

Ο βουλευτής του Sinn Féin Πιρς Ντόχερτι μίλησε για «καταστροφική έκρηξη» σε «πολυσύχναστη τοποθεσία».

Η αστυνομία δεν διατυπώνει καμιά υπόθεση δημόσια για τα αίτια της καταστροφής. Σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε αργά χθες βράδυ, ανέφερε πως δεν είναι ακόμη σε θέση να δώσει εξηγήσεις ή λεπτομέρειες, ούτε απολογισμό των θυμάτων.

Τραυματίες διακομίστηκαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λέτερκενι, που ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε πρωτόκολλο για κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς εισήγαγε αρκετούς τραυματίες σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Η έκρηξη έγινε περί τις 15:00 (τοπική ώρα) σε πρατήριο της αλυσίδας Applegreen στα όρια του χωριού Κρίσλα, περίπου 25 χιλιόμετρα από την κοινότητα Λέτερκενι.

Σε φωτογραφίες και πλάνα από τον τόπο της καταστροφής διακρίνεται κατοικία πάνω από το πρατήριο με τους τοίχους διαλυμένους και την οροφή να έχει εν μέρει καταρρεύσει και συντρίμμια πεσμένα στον χώρο του πρατηρίου, όπου βρίσκονταν αρκετά αυτοκίνητα.

Η ιρλανδική ακτοφυλακή ανέφερε ότι ελικόπτερό της που βρισκόταν σε μικρή απόσταση συνέβαλε στη διακομιδή θυμάτων. Επιτόπου σπεύδει συνεργείο έρευνας και διάσωσης από τη Βόρεια Ιρλανδία, πρόσθεσε.

A helicopter taking off from the Wild Atlantic Camp in Creeslough bringing those injured in the explosion this afternoon to hospital. pic.twitter.com/WeqpZ5gshZ

— Donegal News (@Donegal_News) October 7, 2022