Τα τέσσερα μέλη οικογένειας στην Καλιφόρνια, εκ των οποίων το ένα ήταν ένα βρέφος 8 μηνών, που είχαν απαχθεί τη Δευτέρα από την πόλη Μερσντ, βρέθηκαν νεκρά χθες, Τετάρτη, σε αγροτική περιοχή, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Τα θύματα αναγνωρίστηκαν, πρόκειται για την ηλικίας 8 μηνών Αρούχι Ντέρι, η οποία απήχθη μαζί με την 27χρονη μητέρα της Τζασλίν Κορ, τον 36χρονο πατέρα της Τζασντίπ Σινγκ και τον 39χρονο θείο του μωρού Αμαντίπ Σινγκ. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι τέσσερίς τους απήχθησαν τη Δευτέρα το πρωί από την εταιρεία φορτηγών της οικογένειας στο Μερσντ, το οποίο βρίσκεται περίπου 240 χιλιόμετρα ανατολικά του Σαν Χοσέ.

«Απόψε οι χειρότεροι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν. Βρήκαμε τους τέσσερις ανθρώπους από την απαγωγή και αυτοί ήταν νεκροί», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Μερσντ Βέρνον Γουόρνκε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «φρικτά παράλογο», ο Γουόρνκε σημείωσε ότι το κίνητρο για το έγκλημα δεν είναι ακόμη γνωστό και πρόσθεσε ότι η αστυνομία ειδοποιήθηκε από αγρότη.

BREAKING NEWS – KIDNAPPING INVESTIGATION THREE ADULTS & 8-MONTH BABY

The Merced County Sheriff’s Office asking for the public’s help in locating four missing persons. Read more here: https://t.co/BXJI1QNghY pic.twitter.com/7KmhNP36nY

— Merced County Sheriff’s Office (@MercedSheriff) October 4, 2022