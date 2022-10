Μετά τις τέσσερις σερί νίκες στο πρωτάθλημα ήρθε η ανώμαλη προσγείωση για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Etihad.

Η τρομακτική Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα διέλυσε με 6-3 τη συμπολίτισσά της και της έδειξε με πολύ σκληρό τρόπο πως η ψαλίδα ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι ακόμα πολύ μεγάλη.

Και το χειρότερο; Άφησε τους Κόκκινους Διαβόλους με την αίσθηση ότι γλίτωσαν και από πολύ χειρότερες καταστάσεις, δεδομένου πως το ταμπλό στο 70′ έγραφε 6-1.

Ο σερ Άλεξ στα επίσημα δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που ακόμη μία φορά έβλεπε να συμβαίνει, ενώ ο καθηλωμένος στον πάγκο Κριστιάνο Ρονάλντο κοιτούσε αποσβολωμένος.

Δίπλα του είχε στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς τον Κασεμίρο, ο οποίος άφησε τη σιγουριά της Ρεάλ και… έμπλεξε στο χάος της Γιουνάιτεντ.

Ο Έρικ Τεν Χάαγκ προσπαθεί να δώσει ταυτότητα στην ομάδα του, θέλει να περάσει τις δικές του αρχές στο παιχνίδι της, αλλά έχει μπροστά του ένα βουνό να διαβεί. Ο Ολλανδός γνώριζε από την αρχή ότι η αποστολή του ήταν κάτι παραπάνω από δύσκολη και έχει καταλάβει με το… καλημέρα ότι θα χρειαστεί πολύς χρόνος και πολλή δουλειά για να επαναφέρει τη Γιουνάιτεντ στη σωστή τροχιά.

Η βαριά ήττα στο ντέρμπι του Μάντσεστερ ήρθε να προστεθεί σε εκείνη τη μαύρη λίστα με τις ντροπιαστικές εμφανίσεις της Γιουνάιτεντ την τελευταία διετία. Ήττες με αδιανόητα για το μέγεθός της σκορ, με το ένα αρνητικό ρεκόρ να διαδέχεται το άλλο. Ένα από τα στατιστικά που είναι απόλυτα ενδεικτικό της κατάστασης είναι εκείνο σύμφωνα με το οποίο από τη σεζόν 2020-21 η Γιουνάιτεντ έχει δεχτεί 4+ γκολ στο πρώτο ημίχρονο σε τέσσερα παιχνίδια της για το πρωτάθλημα. Δύο φορές περισσότερες μάλιστα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στο ίδιο διάστημα.

4 – Since the start of 2020-21, Man Utd have conceded 4+ first-half goals in four Premier League games (v Spurs in Oct 2020, Liverpool in Oct 2021, Brentford in Aug 2022, Man City today); this is twice as often as any other side in this time. Humbled. pic.twitter.com/19Umi7fgHF

— OptaJoe (@OptaJoe) October 2, 2022