Η εκτός απροόπτου ανάληψη της ιταλικής πρωθυπουργίας από την Τζόρτζια Μελόνι -ως η πρώτη γυναίκα και αρχηγός ακροδεξιού κόμματος στο πόστο στα μεταπολεμικά χρονικά της Ιταλίας- έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα της, την Ευρώπη και τις διεθνές ισορροπίες.

Τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, η Ιταλία αποτελεί αυτή τη στιγμή μια όχι και τόσο «βραδυφλεγή βόμβα» δημόσιου χρέους. Στο μεσοδιάστημα, η ενεργειακή και οικονομική κρίση βαθαίνει στην ΕΕ, που… Ουγγαρίας επιτρεπούσης ετοιμάζει ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει πια μπει στον όγδοο μήνα και σε μια νέα, δυνητικά εφιαλτική φάση.

Με όλα αυτά ως φόντο εν τω μεταξύ, η μια μετά την άλλη οι χώρες-μέλη των «27» βλέπουν τα ακροδεξιά κόμματα να ενισχύονται. Εξελίσσονται είτε σε ρυθμιστές σε εθνικό (Γαλλία, Σουηδία) ή τοπικό ακόμη επίπεδο (Ισπανία), είτε ξεκάθαρα σε πρωταγωνιστές, όπως συμβαίνει τώρα στην περίπτωση της Ιταλίας, την ώρα που υπερεθνικιστικά ευρωσκεπτικιστικά κόμματα κατέχουν ήδη την εξουσία στην Ουγγαρία και στην Πολωνία.

Όχι τυχαία, έσπευσαν όλα εν χορώ να πανηγυρίσουν τη νίκη της Μελόνι. Η αναμενόμενη πρωθυπουργοποίησή της θα σηματοδοτήσει άλλωστε μια τεράστια αλλαγή των πολιτικών ισορροπιών, αναλογικά του πληθυσμού, στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στις συνόδους κορυφής των «27».

