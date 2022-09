Ένας πρώην επαγγελματίας σέρφερ έχασε τη ζωή του σε μια φερόμενη επίθεση που δέχθηκε σε καβγά έξω από μια παμπ στη Νέα Νότια Ουαλία στην Αυστραλία.

Ο 45χρονος θρύλος του σερφ Κρις Ντέιβιντσον δέχθηκε μια γροθιά στο πρόσωπο, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του στο πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα, σύμφωνα με την αστυνομία που κλήθηκε το Σάββατο το βράδυ στο Sportsmans Way στο South West Rocks.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τον 45χρονο Αυστραλό πρωην σερφερ αναίσθητο στο έδαφος. Του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο από πλήρωμα ασθενοφόρου προτού μεταφερθεί στο νοσοκομείο Kempsey, όπου λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ένας 42χρονος άνδρας συνελήφθη σε ένα σπίτι στο South West Rocks και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Kempsey. Ο Γκραντ Κόουλμαν κατηγορήθηκε για επίθεση που προκάλεσε θάνατο και αρνήθηκε την εγγύηση πριν εμφανιστεί ενώπιον του Port Macquarie Bail Court την Κυριακή.

Ο Κρις Ντέιβιντσον ήταν μέλος της ομάδας Rip Curl Search στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και το περιοδικό Tracks τον περιέγραψε ως «έναν από τους πιο ταλαντούχους σέρφερ στον κόσμο» στο απόγειο της καριέρας του που ξεκίνησε το 1996 όταν σε ηλικία 19 ετών νίκησε σε δύο διαδοχικές αγώνες τον 11 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Ρόμπερτ Κέλι Σλέιτερ στο Rip Curl Pro στο Bells Beach.

The World Surf League, and the surfing community at large, are saddened to learn that former CT surfer Chris Davidson, of Narrabeen, Australia tragically passed away on Saturday. Our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/pBHPSD77nF

— World Surf League (@wsl) September 25, 2022