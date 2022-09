Ποια ήταν

Η Χίλαρι Μαντέλ, η Βρετανίδα συγγραφέας που ήταν γνωστή για τη βραβευθείσα ιστορική τριλογία της «Γουλφ Χολ», πέθανε χθες, Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 70 ετών, ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Twitter ο εκδοτικός οίκος που εξέδιδε τα βιβλία της.

Η Μαντέλ είχε τιμηθεί δύο φορές με το βραβείο Man Booker για το «Γουλφ Χολ» (Wolf Hall) και τα «Γεράκια» (Bring up the Bodies), τα πρώτα δύο βιβλία της τριλογίας. Το τελευταίο της σειράς, «The Mirror & the Light», κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2020.

«Είμαστε συντετριμμένοι από τον θάνατο της αγαπημένης μας συγγραφέα ντέιμ Χίλαρι Μαντέλ και οι σκέψεις μας είναι με τους φίλους και την οικογένειά της, ιδιαίτερα τον σύζυγό της Τζέραλντ, ανέφερε ο εκδοτικός οίκος 4th Estate Books.

«Είναι μια τεράστια απώλεια και μπορούμε μόνο να είμαστε ευγνώμονες για το ότι μας άφησε με ένα τόσο σπουδαίο σώμα δουλειάς.»

Ποια ήταν η συγγραφέας

Γεννημένη το 1952 στο Ντέρμπισαϊρ (κεντρική Αγγλία), σε μια οικογένεια ιρλανδικής καταγωγής, η Χίλαρι Μαντέλ (το πατρικό της επίθετο ήταν Τόμσον) μεγάλωσε με το ‘μειονέκτημα’ να είναι «γυναίκα, από τον Βορρά και φτωχή», έγραφε στο βιβλίο προσωπικών αναμνήσεων «Giving Up the Ghost» που κυκλοφόρησε το 2003.

Η τριλογία «Γουλφ Χολ», που γυρίστηκε σε σειρά από το BBC, πραγματεύεται την ιστορία του Τόμας Κρόμγουελ και την ενυπωσιακή άνοδό του από τους δρόμους του Λονδίνου σε υπουργό του βασιλιά Ερρίκου Η’.