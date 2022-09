Η κυβέρνηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη την ανταλλαγή 215 στρατιωτικών, συμπεριλαμβανομένων αξιωματικών που ηγήθηκαν στην υπεράσπιση της χαλυβουργίας Azovstal, μάχη που αποτελεί για το Κίεβο σύμβολο της αντίστασης στη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας.

«Επιτύχαμε την απελευθέρωση 215 προσώπων», τη μεγαλύτερη από την εισβολή του ρωσικού στρατού την 24η Φεβρουαρίου, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Αντρίι Γιέρμακ, επικεφαλής των υπηρεσιών της ουκρανικής προεδρίας.

Together with over two hundred Ukrainian soldiers, five UK citizens, two US citizens, a Sweden, a Croatian and a Moroccan were released today.

Thanks to everyone who organized this important exchange.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) September 21, 2022