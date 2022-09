Η ρωσική αντιπολίτευση καλεί τους Ρώσους να βγουν στους δρόμους κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά τη μερική επιστράτευση που ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος στο τηλεοπτικό του διάγγελμα σε μία κλιμάκωση του αποτυχημένου εγκληματικού πολέμου, όπως αποκάλεσε την ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και την εξέλιξη της σύρραξης ο φυλακισμένος Ρώσος αντιφρονούντας, Αλεξέι Ναβάλνι.

Ο Ναβάλνι δήλωσε ότι ο Πούτιν στέλνει περισσότερους Ρώσους στον θάνατο για έναν φαλιρισμένο πόλεμο».

«Είναι ξεκάθαρο ότι ο εγκληματικός πόλεμος επιδεινώνεται, κλιμακώνεται και ο Πούτιν προσπαθεί να εμπλέξει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους σε αυτόν», δηλώνει ο Αλεξέι Ναβάλνι σε βίντεο από την φυλακή που αναρτήθηκε από τους δικηγόρους του. «Θέλει να βουτήξει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στο αίμα αυτό», λέει προειδοποιώντας για επερχόμενη «τεράστια τραγωδία και τεράστιο αριθμό νεκρών».

Ρωσικές αντιπολεμικές οργανώσεις καλούν σε διαδηλώσεις κατά της κήρυξης επιστράτευσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες Ρώσοι – οι πατέρες, οι αδερφοί και σύζυγοι – θα ριχτούν στην κιμαδομηχανή του πολέμου», ανακοίνωσε ο αντιπολεμικός συνασπισμός Vesna καλώντας του Ρώσους να βγουν στους δρόμους στις μεγάλες πόλεις της χώρας. «Τώρα ο πόλεμος έφτασε σε κάθε σπίτι και κάθε οικογένεια».

The #Russian anti-war movement «Vesna» calls for protests against the mobilization. Rallies are announced for 7 p.m. in the center of all Russian cities. pic.twitter.com/2sPgLsrL8V

— NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022