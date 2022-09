Οι Ηνωμένες Πολιτείες «παίρνουν σοβαρά» την απειλή του Βλαντίμιρ Πούτιν περί προσφυγής στα πυρηνικά όπλα στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ανακοινώνοντας ότι «οι συνέπειες θα είναι σοβαρές», εάν το κάνει πράξη.

«Πρόκειται για μία ανεύθυνη ρητορική εκ μέρους μίας πυρηνικής δύναμης. Αλλά δεν είναι κάτι ασυνήθιστο δεδομένου του τρόπου που μιλά στις τελευταίους επτά μήνες», δήλωσε ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας σε συνέντευξή του στο δίκτυο ABC.

