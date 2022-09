Για τη γκάφα του BBC που αποκάλεσε τον Παύλο Γλύξμπουγκ πρίγκιπα διάδοχο της Ελλάδας ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

Όπως είπε, «Το Πολιτειακό στη χώρα έχει λυθεί οριστικά με το δημοψήφισμα», και πρόσθεσε: «Το πώς αυτοαποκαλείται κάποιος είναι δικό του θέμα».

Σημειώνεται πως το BBC κάλεσε τον Παύλο Γλύξμπουργκ για να μιλήσει για τη βασίλισσα Ελισάβετ, που ήταν και τρίτη ξαδέρφη του. Ωστόσο το βρετανικό μέσο ενημέρωσης αποφάσισε να του δώσει τον τίτλο του πρίγκιπα, διαδόχου του θρόνου, της Ελλάδας. «Η αυτού εξοχότης, ο πρίγκιπας διάδοχος της Ελλάδας, Παύλος».

Όπως ήταν λογικό και αναμενόμενο, η φωτογραφία από τη συγκεκριμένη συνέντευξη έκανε τον γύρο του διαδικτύου με τους χρήστες του twitter να ενημερώνουν το έγκυρο – κατά τ΄άλλα- μέσο για το πολίτευμα της Ελλάδας.

Η «ανακήρυξη» του Παύλου σε πρίγκιπα μπορεί να οφείλεται σε γκάφα, μπορεί και στον υπερβάλλοντα ενθουσιασμό από τη διαρκή ενασχόληση γύρω από το βρετανικό στέμμα.

Σε κάθε περίπτωση μετά το BBC και άλλα βρετανικά μέσα επιμένουν να αλλάζουν το πολίτευμα της Ελλάδας.

Η Daily Mail μάλιστα, ενώ αναφέρει ότι ο Παύλος είναι ο γιος του τελευταίου βασιλιά της Ελλάδας, δεν πτοείται και τον αποκαλεί πρίγκιπα της χώρας μας, θεωρώντας προφανώς ως ασήμαντη λεπτομέρεια ότι για να υπάρχει διάδοχος του θρόνου θα πρέπει να υπάρχει θρόνος και ότι σε κάθε περίπτωση ο ελληνικός λαός έχει επιλέξει από τον προηγούμενο αιώνα να στείλει τη βασιλεία στα αζήτητα.

There is no «Crown Prince of Greece». Monarchy in Greece has been abolished since 1974.

Unless BBC did a general research about parasitism and the environment. pic.twitter.com/D9Qsfu6fq1

— Praxis Review (@praxis_review) September 18, 2022