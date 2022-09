OT στη ΔΕΘ

Στον ρόλο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο οικοσύστημα καινοτομίας στη Β. Ελλάδα αναφέρθηκε ο Στράτος Στυλιανίδης, αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης στο ΑΠΘ, μιλώντας στο OT Forum που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ.

Επισημαίνοντας πως είναι εφικτό η έρευνα και η καινοτομία να φύγουν από το πανεπιστήμιο και να περάσει στην πραγματική αγορά και στις εταιρείες, εξήγησε πως «υπάρχει πολύς δρόμος να καλύψουμε, αλλά οι νέες γενιές προσαρμόζονται όλο και πιο εύκολα στα νέα δεδομένα».

Όπως είπε ο κ. Στυλιανίδης για το γεγονός ότι μεγάλες επιχειρήσεις επενδύουν στη Β. Ελλάδα, τον σημαντικότερο ρόλο διαδραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό. «Υπάρχει μια κρίσιμι μάζα να τροφοδοτήσει σε ανθρώπινο δυναμικό αυτές τις επιχειρήσεις. Η εγκατάσταση Pfizer άλλαξε το παιχνίδι και ακολούθησαν και άλλες εταιρείες», ανέφερε χαρακτηριστικά.





Για τη σημασία της κατάρτισης

Μεταξύ άλλων, ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ μίλησε με έμφαση για τη σημασία της κατάρτισης και της προσαρμογής των αποφοίτων των πανεπιστημίων στις πραγματικές ανάγκες των εταιρειών και της αγοράς. Τόνισε ότι είναι κρίσιμο για τις επιλογές των εταιρειών οι οποίες έρχονται σε επαφή με το πανεπιστήμιο αναζητώντας τρόπους συνεργασίας. Ο ρόλος της διά βίου μάθησης αναδεικνύεται ως καθοριστικός, υπογράμμισε. Εξήγησε ότι αυτό αφορά το πώς προσαρμόζεται κανείς στις αλλαγές και στις ανάγκες της βιομηχανίας, και πρόσθεσε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο «upskilling, δηλαδή, στο να μεταβεί κάποιος σε μια επόμενη κατηγορία προσόντων, και στο και στο reskilling, δηλαδή, να στρέψει το τιμόνι αλλού».

Σε αυτό το πεδίο της διά βίου μάθησης, πρόσθεσε ο κ. Στυλιανίδης, το ΑΠΘ έχει αναπτύξει συνεργασία με τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), η οποία έχει δώσει ρόλο στα ίδια τα πανεπιστήμια προκειμένου να συνδράμουν στην επανακατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών. Έχει διατεθεί ήδη, είπε, 1 δισ. ευρώ για αυτόν τον λόγο από τη ΔΥΠΑ και θα έρθουν πολύ περισσότερα την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027, καθώς αποτελεί κεντρική επιλογή και της ΕΕ.

Micro-credentials

Ακόμη, στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης ενέταξε έναν «πολύ νέο και ανώριμο ακόμη και για την Ευρώπη», όπως είπε, θεσμό, εκείνον των micro-credentials, στο πλαίσιο του οποίο μπορεί κανείς να λάβει ένα «μικρό πτυχίο» μέσω μια εξειδίκευσης που λαμβάνει με έναν μικρό κύκλο μαθημάτων επί πληρωμή. Πρόκειται για προγράμματα τα οποία θα αναπτυχθούν πολύ περισσότερο από τα ίδια τα πανεπιστήμια, ένα καινούργιο αντικείμενο το οποίο μπαίνει στην αγορά σιγά-σιγά και ήδη το ΑΠΘ σχεδιάζει τέτοια προγράμματα.

Σταθεροί άξονες, σύμφωνα με τον κ. Στυλιανίδη, είναι οι φηφιακές δεξιότητες, τα πράσινα επαγγέλματα και ό, τι έχει να κάνει με την πράσινη μετάβαση, τα ζητήματα κυκλικότητας οικονομίας, νέων τεχνολογικών. Με δυο λόγια, αντικείμενα για τα οποία πιέζει η ίδια η αγορά για στελέχη καταρτισμένα προς αυτή την κατεύθυνση.

Για την ισότητα των δύο φύλων

Σε ό, τι αφορά το σχέδιο για την ισότητα των δύο φύλων, ο κ. Στυλιανίδης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη συμβατική υποχρέωση των πανεπιστημίων, με βάση την οποία για να διεκδικήσουν χρήματα πρέπει να έχουν σχέδια διαχείρισης για την ισότητα των δύο φύλων. Σε επίπεδο Ευρώπης, όπως είπε, πρέπει μέχρι το 2025 το 30% στα συμβούλια να είναι γυναίκες. Επ’ αυτού του στόχου, το ΑΠΘ έχει ήδη εγκρίνει σχετικό σχέδιο, σύμφωνα με τον ίδιο, το οποίο είναι μετρήσιμο, και θέτει συγκεκριμένους στόχους στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένους τρόπους για να υλοποιηθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύχθηκε η συνεργασία με το ICC Women Hellas και με τον όμιλο της Eurobank προκειμένου να διερευνηθεί το πώς οι γυναίκες μπαίνουν στο κομμάτι της επικοινωνίας και της επιχειρηματικότητας. Ανέφερε, μάλιστα χαρακτηριστικά, ότι το ΑΠΘ είναι το πανεπιστήμιο με τις περισσότερες spin off (τεχνοβλαστούς), αλλά δεν είχε spin off στην οποία να ηγούνται γυναίκες. Είναι μια συνεργασία που έχει και περιφερειακό ρόλο, γιατί συνεργάζεται το πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με το Δημοκρότειο και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023 ερευνήτριες από τα δύο πανεπιστήμια θα προχωρήσουν στην ίδρυση spin off, με συμμετοχές από τα τμήματα πολιτικών μηχανικών, πληροφορικής, χημείας, μηχανολόγων περιβάλλοντος.

Τέλος, ο κ. Στυλιανίδης έκανε αναφορά στο πρόγραμμα Green Univer-city του ΑΠΘ στο πλαίσιο του οποίους το πανεπιστήμιο συνεργάζεται με δήμους της Θεσσαλονίκης, που ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα, με βάση το τι έρχεται την επόμενη επταετία από την Ευρώπη σε ζητήματα ενεργειακής μετάβασης, κυκλικότητας οικονομίας κ.ο.κ.