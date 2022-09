Οι τέσσερις αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν στη Μεγάλη Βρετανία για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Champions League θα διεξαχθούν κανονικά.

Η UEFA έκανε γνωστό πως σε ένδειξη σεβασμού για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ δεν θα ακουστεί ο ύμνος της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στα ματς που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα στο Νησί.

Ο λόγος για τις αναμετρήσεις Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ, Ρέιντζερς – Νάπολι και Τσέλσι – Ζάλτσμπουργκ.

There will be no Champions League anthem played during matches played at home by British teams this week. Interestingly, it’s the same song played during a coronation.

— Ben Rumsby (@ben_rumsby) September 12, 2022