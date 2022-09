«Επιδημία» εγκατάλειψης παιδιών σε αυτοκίνητα υπάρχει στις ΗΠΑ (και όχι μόνο), με αποτέλεσμα άλλη μια τραγωδία να καταγραφεί στο Οχάιο.

Αναλυτικότερα, για ανθρωποκτονία και έκθεση ανήλικου σε κίνδυνο κατηγορείται ένας πα-τέρας, ο οποίος άφησε το μωρό του, ένα αγοράκι μόλις ενός έτους, για πέντε ώρες στο αμάξι, με αποτέλεσμα το παιδί να χάσει τη ζωή του.

Ο 19χρονος Λάντον Πάροτ μετέφερε το παιδί που είχε χάσει τις αισθήσεις του στα Επείγοντα.

«Κατά την προκαταρκτική έρευνα οι επιθεωρητές διαπίστωσαν αντιφάσεις στα λεγόμενα του πατέρα» δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας της Νέα Φιλαδέλφεια, Μάικλ Γκούντγουιν.

Όταν οι αστυνομικοί τού επεσήμαναν τις αντιφάσεις, ο Πάροτ φέρεται να ομολόγησε.

Landon Parrot, 19, allegedly left his child in the car so that they wouldn’t be a disturbance in the house. (Latest news at https://t.co/EGO0zsqUhM) https://t.co/WLu2mGqFqz

— News Pug (@news_pug) September 3, 2022