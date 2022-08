«Σφοδρές συγκρούσεις» μεταξύ των ουκρανικών δυνάμεων και του ρωσικού στρατού μαίνονται «σχεδόν στο σύνολο» της κατεχόμενης από τη Ρωσία περιφέρειας της Χερσώνας, όπου ο ουκρανικός στρατός ξεκίνησε την αντεπίθεσή του, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική προεδρία.

«Ισχυρές εκρήξεις σημειώνονταν όλη την ημέρα (χθες Δευτέρα) και όλη τη νύκτα στην περιοχή της Χερσώνας. Βίαιες συγκρούσεις μαίνονται σχεδόν στο σύνολο του εδάφους της περιφέρειας», επεσήμανε η ουκρανική προεδρία στην πρωινή της ενημέρωση.

«Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ξεκινήσει την επίθεσή τους προς διάφορες κατευθύνσεις», συνέχισε η προεδρία, αναφέροντας ότι έχουν καταστραφεί «ένας αριθμός αποθηκών πυρομαχικών» και «όλες οι μεγάλες γέφυρες» που επιτρέπουν τα οχήματα να διασχίζουν τον ποταμό Δνείπερο.

KHERSON /0200 UTC 30 AUG/ UKR forces are maintaining a coordinated offensive along a broad front West of Kherson. UKR task units south of the M-14 HWY are said to have advanced as far as Tomnya Balka. RU telegram channels report that local occupation forces are in disarray. pic.twitter.com/eZal6TNj6g

— Chuck Pfarrer (@ChuckPfarrer) August 30, 2022