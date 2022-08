«Εκτακτη παρέμβαση και μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η δραματική αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας δείχνει ξεκάθαρα τα όρια της υφιστάμενης λειτουργίας της αγοράς. Αυτή σχεδιάστηκε σε μια πολύ διαφορετική συγκυρία» εξήγησε η πρόεδρος της Κομισιόν κατά τη διάρκεια διάσκεψης στο Μπλεντ της Σλοβενίας, πριν από την έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ που οργανώνεται στην Πράγα στις 9 Σεπτεμβρίου.

«Οι αυξανόμενες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας εκθέτουν τώρα, για διαφορετικούς λόγους, τα προβλήματα του τρέχοντος σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αναπτύχθηκε κάτω από εντελώς διαφορετικές συνθήκες και εντελώς διαφορετικούς σκοπούς. Γι’ αυτό εργαζόμαστε τώρα για μια επείγουσα παρέμβαση και μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι η ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία είναι το πρώτο βήμα, το επόμενο είναι η αναζήτηση νέων αξιόπιστων εταίρων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μας.

Αναφερόμενη στον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε ότι η ΕΕ τηρεί τις βασικές αρχές της, αντιστέκεται στην επιθετικότητα και προστατεύει τους φίλους της.

We need a new strategic thinking to defend the rules-based order. We must:

• Neutralise Russia’s blackmail power, strengthen our ability to act⁰

• Support the democracies most exposed to foreign threats

• Use our economic might to preserve and expand the rules-based order pic.twitter.com/rjkRuEpXSo

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 29, 2022